Pengguna OTT AS Nikmati Konten Video Korsel Paling Banyak, Setelah Negara Asalnya

Photo : YONHAP News

Sebuah laporan terkini menunjukkan para pengguna layanan video daring (OTT) berbayar Amerika Serikat (AS) menikmati konten video asal Korea Selatan paling banyak, di luar negara asal mereka.Komisi Telekomunikasi Korea dan perusahaan periklanan siaran Korea (KOBACO) merilis hasil penelitian tentang penggunaan OTT 2022 di luar negeri yang dilakukan terhadap sebanyak 2.015 pengguna OTT berbayar AS dan pengguna konten video Korea di AS.Melihat hasil survei tersebut, sebanyak 90,4% pengguna menyatakan menonton konten video negara asalnya selama satu tahun terakhir, kemudian sebanyak 43,1% pengguna menikmati konten video Korea Selatan, disusul oleh konten asal Inggris dan Jepang yang mencatatkan masing-masing sebanyak 28,7%.Para responden menjawab mereka paling senang menonton drama Korea "Squid Game" dan "All of Us Are Dead", sementara "Parasite" dan "Train To Busan" dipilih sebagai film Korea Selatan yang paling diminati.Selain itu, 41,3% responden menggunakan platform OTT untuk menikmati konten asal Korea Selatan, kemudian mereka menggunakan layanan media sosial sebanyak 38,3% , iklan media sebanyak 35,8% dan pengenalan dari anggota keluarga dan kenalan sebanyak 25,4%.