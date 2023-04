Jimin BTS Menjadi Solois Korea Pertama Yang Memuncaki Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Anggota grup boyband BTS, Jimin menjadi artis solo Korea pertama yang berhasil meraih posisi nomor satu di tangga lagu Billboard Hot 100 dengan single terbarunya, "Like Crazy."Menurut penyedia layanan chart musik Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (03/04), lagu itu debut di puncak Billboard Hot 100, dan menjadikannya sebagai artis solo Korea pertama dan satu-satunya yang mencetak hit Nomor Satu di chart.BTS sebelumnya mencapai posisi teratas dengan enam lagu, termasuk "Dynamite" dan "My Universe". Di antara artis solo Korea, PSY mencapai Nomor Dua dengan "Gangnam Style" selama tujuh minggu pada tahun 2012 untuk mencetak rekor artis Korea pada saat itu."Like Crazy" dirilis pada 24 Maret sebagai single dari album solo debut Jimin "Face", yang masuk di Nomor Dua di chart album Billboard 200.Hot 100 adalah bagan masuk untuk melacak lagu yang paling banyak dikonsumsi di AS setiap minggu, menggunakan metodologi yang menggabungkan penjualan, streaming, dan pemutaran radio.