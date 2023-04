Jasad Pahlawan Hwang Ki-hwan Dipulangkan Ke Korea Dalam 100 Tahun

Photo : YONHAP News

Jasad pahlawan nasional Korea Hwang Ki-hwan yang dikuburkan di Amerika Serikat dipulangkan ke Korea Selatan dalam 100 tahun.Pahlawan Hwang tersebut merupakan tokoh asli dari karakter Eugene Choi dari drama 'Mister Sunshine'.Badan Urusan Pejuang dan Veteran menyatakan pada hari Selasa (04/04) bahwa jasad pahlawan Hwang Ki-hwan akan dipulangkan ke Korea Selatan dan dan dijadwalkan tiba di Bandara Incheon pada tanggal 10 April mendatang.Pihaknya telah memulai proses pemulangan jasad Hwang dengan mengirimkan tim khusus ke Amerika Serikat.Jasad Hwang akan berangkat dari New York pada tanggal 9 April waktu setempat, dan akan tiba di Bandara Incheon pada tanggal 10 April mendatang.Setelah itu, upacara pemulangan jasad digelar di Taman Makam Nasional Daejeon, dan dimakamkan di zona khusus pahlawan kemerdekaan.Untuk memulangkan jasad Hwang, Badan Urusan Pejuang dan Veteran telah mengusulkan gugatan ke pengadilan AS sebanyak dua kali, namun tidak mampu menerima izin karena tidak ada data publik yang bisa menegaskan identitasnya.Badan tersebut terus membujuk Taman Makam Mount Olivet di New York, sehingga pemulangan jasad bisa dilaksanakan.Pahlawan Hwang Ki-hwan pernah mengambil bagian di Perang Dunia Pertama sebagai warga AS ketika dia belajar di AS, dan memperjuangkan kemerdekaan Korea dengan menerbitkan majalah di Paris Perancis pada tahun 1920 lalu.Pahlawan Hwang Ki-hwan meninggal dunia akibat penyakit jantung di New York pada tahun 1923 menerima bintang jasa pendirian negara tahun 1995 lalu.