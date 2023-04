Korsel, AS, Jepang Selesaikan Latihan Gabungan Maritim Dua Hari

Photo : YONHAP News

Militer Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang telah menyelesaikan latihan gabungan militer selama dua hari di perairan lepas pantai dekat pulau Jejudo.Seorang anggota militer Korea Selatan menyampaikan pada Selasa (04/04) bahwa Angkatan Luat Korea Selatan dan AS bersama Pasukan Bela Diri (SDF) Maritim telah menyelesaikan latihan taktik anti-kapal selam serta latihan operasi penyelamatan dan pencarian yang berlangsung selama dua hari sejak Senin (03/04) lalu.Latihan taktis anti kapal selam tersebut berfokus pada peningkatan daya penggentar aliansi ketiga negara, serta kemampuan pendeteksian, pelacakan dan pembagian data intelijen dalam menghadapi ancaman nuklir bawah air dari Korea Utara.Selanjutnya dijelaskan bahwa latihan gabungan tersebut ditujukan untuk mempertajam kemampuan respon trilateral terhadap ancaman nuklir bawah air yang semakin meningkat, seperti rudal balistik berbasis kapal selama (SLBM) dari Korea Utara.Melihat sejumlah foto yang dirilis sesudah latihan itu berakhir, kapal-kapal perusak ketiga negara berlayar dalam formasi di sekitar kapal induk bertenaga nuklir AS USS Nimitz.Ini merupakan latihan maritim trilateral pertama yang melibatkan kapal induk AS sejak bulan September tahun lalu.