Media Asing Soroti Pencapaian Jimin BTS Dalam Karir Solonya

Photo : YONHAP News

Jimin, salah satu anggota dari boyband K-pop BTS berhasil menempati posisi pertama chart Billboard Hot 100 untuk lagu utama di album FACE, "Like Crazy", sehingga sejumlah media luar negeri berbondong-bondong mengabarkannya.CNN memberitakan dengan judul "Jimin BTS mencetak sejarah baru Billboard" pada Selasa (04/04) waktu setempat, bahwa Jimin merupakan solois Korea Selatan pertama yang pernah memuncaki tangga lagu tersebut.Memuji BTS yang dinominasikan di ajang Grammy Awards sebagai salah satu boyband yang paling sukses dalam sejarah musik, CNN mengatakan diantara anggota BTS, Jimin memang meraih kesuksesan yang paling besar dalam karir solonya.AFP pun mengungkapkan dengan mengutip statistik Billboard, bahwa lagu solo Jimin itu adalah lagu ke-66 yang pernah mencapai puncak 'Hot 100' di minggu pertama perilisannya.Media ekonomi Amerika, Forbes juga menyampaikan pada hari yang sama, "'Like Crazy" dari Jimin telah menguasai kancah musik Amerika pada minggu ini.Media itu mengabarkan bahwa album tersebut mencetak penjualan mingguan AS terbesar dalam periode Januari hingga saat ini, berdasarkan perhitungan dari perusahaan analisa musik dan hiburan Luminate.Menurut Luminate, "Lake Crazy" dirilis sebanyak 241.000 kali streaming seminggu, yang menurut Forbes, angka mengesankan yang sulit dilihat di pasar musik akhir-akhir ini.