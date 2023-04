Hujan Deras Disertai Angin Kencang Mengguyur Seluruh Korsel

Photo : YONHAP News

Hujan deras disertai angin kencang tengah melanda seluruh wilayah Korea Selatan sepanjang hari Rabu (05/04).Menurut Badan Meteorologi Korea, curah hujan di daerah pegunungan pulau Jejudo berpotensi mencapai lebih dari 300 milimeter dan beberapa wilayah yang pernah dilanda kekeringan parah seperti pulau Jindo dan Wando di provinsi Jeolla Selatan dengan curah hujan sekitar 100 milimeter. Sementara jumlah curah hujan di wilayah pertengahan, termasuk ibu kota Seoul mencapai sekitar 40 milimeter.Oleh karena itu, peringatan kekeringan yang sebelumnya dikeluarkan selama dua bulan terakhir di sebagian besar daerah Korea Selatan semuanya telah dicabut.Meskipun curah hujan ini membuat kekhawatiran atas kekeringan dan kebakaran hutan berkurang, namun muncul kekhawatiran baru atas potensi kerusakan akibat hujan dan angin kencang. Hal itu dikarenakan hujan lebat dengan curah hujan sekitar 20 milimeter per jam terus mengguyur pulau Jejudo dan wilayah-wilayah pesisir selatan.Badan Meteorologi Korea memperkirakan hingga Kamis pagi (06/04) besok, hujan deras disertai angin kencang masih akan terus berlanjut di pulau Jejudo dan sejumlah wilayah bagian selatan dengan curah hujan mencapai 30 milimeter per jam. Peringatan tiupan angin kencang sekitar 20 meter per detik telah dikeluarkan untuk pantai barat dan timur di provinsi Gyeongsang Selatan.