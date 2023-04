Pesawat Pengembom Strategis AS B-52H Ikuti Latihan Udara Gabungan Korsel dan AS

Photo : YONHAP News

Pesawat pengebom strategis B-52H milik Amerika Serikat (AS) telah dikerahkan di Semenanjung Korea untuk turut melakukan latihan udara gabungan Angkatan Udara Korea Selatan dan AS.Jet tempur F-35A milik AU Korea Selatan dan jet tempur F-35B dan F-16 milik AS pun mengambil bagian dalam latihan tersebut. Pesawat B-52H tersebut kembali terbang di udara Semenanjung Korea sekitar sebulan sejak tanggal 6 Maret lalu.Kementerian menuturukan bahwa latihan itu berfokus untuk memperkuat interoperabilitas AU Korea Selatan dan AS, serta kemampuan pelaksanaan operasi gabungan.Kementerian melanjutkan bahwa kedua negara akan meningkatkan level latihan gabungan dengan mengerahkan aset strategis AS yang tepat waktu dan terkoordinasi dalam kerja sama bilateral yang erat demi mewujudkan "perdamaian melalui kekuatan".