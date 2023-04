Presiden Yoon Suk Yeol Diundang untuk Berpidato di DPR AS

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol diundang untuk memberikan pidato di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS).Presiden Yoon yang menerima undangan tersebut mengatakan dirinya senang karena akan memberikan pidato bersejarah dalam kesempatan istimewa, yaitu 70 tahun aliansi Korea Selatan dan AS.Diketahui Presiden Yoon akan berpidato dalam rangkaian agenda Konferensi Tingkat Tinggi Korea Selatan dan AS dan secara langsung akan menerangkan pentingnya aliansi kedua negara.Dalam rapat untuk tugas negara bidang diplomatik dan keamanan, Presiden Yoon juga menegaskan pentingnya kerja sama antara Korea Selatan, AS, dan Jepang, termasuk hubungan bilateral antara Korea Selatan dan AS, serta antara Korea Selatan dan Jepang.Ditegaskannya, solidaritas dengan negara-negara yang berbagi nilai pada sektor militer, rantai pasokan, hingga kerja sama teknologi menjadi fokus utama. Presiden Yoon menyatakan bahwa pusat diplomasi Korea Selatan adalah di sektor ekonomi.Dalam rapat tersebut, Presiden Yoon mengatakan perbaikan hubungan Korea Selatan dan Jepang sangat dibutuhkan, namun dirinya tidak menyebut persoalan impor hasil laut Jepang.