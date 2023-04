Menlu Korsel Bersama Sung Kim Bicarakan Penguatan Kolaborasi Korsel dan AS Terkait Provokasi Korut

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin bersama Perwakilan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Korea Utara, Sung Kim, membicarakan penguatan kerja sama bilateral terkait provokasi Korea Utara di Seoul, Kamis (06/04).Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Menteri Park menegaskan, penting bagi Korea Selatan dan AS memastikan bahwa provokasi Korea Utara selalu harus ditanggapi berdasarkan persiapan pertahanan gabungan kedua negara.Menteri Park kemudian meminta AS berkerja sama dengan Korea Selatan untuk melakukan upaya persuasif agar Korea Utara kembali duduk di meja runding denuklirisasi.Sung Kim merespons, bahwa AS tegas menanggulangi provokasi Korea Utara dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat internasional berdasarkan kerja sama Korea Selatan dan AS agar Korea Utara berniat untuk berunding tentang denuklirisasi.Sementara itu, dalam pertemuan dengan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Geon, Sung Kim dengan keras mengecam provokasi Korea Utara yang jelas melanggar banyak jumlah resolusi sanksi Dewan Keamanan.Kedua juru runding tersebut sepakat untuk memperkuat upaya dalam memblokir aktivitas dunia maya ilegal, seperti pencurian aset virtual yang merupakan sumber keuangan Korea Utara sambil melakukan lebih banyak upaya untuk mencegah Korea Utara mengembangkan senjata nuklir.Selain itu, mereka juga sepakat mendorang masyarakat internasional untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk memulangkan pekerja Korea Utara di luar negeri, seiring dengan dibukanya kembali perbatasan Korea Utara pasca ditutup akibat COVID-19.Saat ini Sung Kim sedang berada di Seoul untuk menghadiri pertemuan perwakilan urusan nuklir Korea Utara Korea Selatan, AS, dan Jepang di Seoul, pada hari Jumat (07/04) besok.