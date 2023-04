KOSPI Turun 1,4% Akibat Aksi Jual Investor Asing dan Institut

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun ke kisaran 2.450 karena aksi jual dari investor asing dan institusi pada Kamis (06/04).KOSPI menutup sesi perdagangan pada Kamis (06/04) di level 2.459,23, turun 35,98 poin atau 1,44%.KOSDAQ yang didominasi perusahaan-perusahaan teknologi, juga mengalami penurunan 6,78 poin atau 0,78% dan ditutup pada level 865.58.Pada Kamis (06/04), nilai tukar mata uang won terhadap dolar AS naik untuk pertama kali dalam perdagangan selama 3 hari terakhir.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won melemah 8,6 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.319,1 per dolar AS.