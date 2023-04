Kongres AS Resmi Undang Presiden Yoon untuk Berpidato di Rapat Gabungan

Photo : KBS News

Kongres Amerika Serikat (AS) telah secara resmi mengundang Presiden Yoon Suk Yeol untuk berpidato pada sesi bersama di tanggal 27 April selama kunjungan kenegaraannya ke AS. Ketua DPR Kevin McCarthy memposting undangan resmi tersebut, di situs web kantornya pada hari Kamis (06/04) waktu setempat atas nama Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, Pemimpin Republik Senat Mitch McConnell, Pemimpin Demokratik Hakeem Jeffries dan dirinya sendiri.Dalam undangan tertanggal Selasa (04/04), para pemimpin kongres mengatakan bahwa atas nama kepemimpinan bipartisan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS, merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengundang Presiden Yoon untuk berpidato di Rapat Gabungan Kongres.Undangan tersebut mengatakan bahwa tahun ini menandai peringatan 70 tahun aliansi antara kedua negara, ini adalah waktu yang sangat penting untuk merenungkan pencapaian kemitraan mereka dan untuk menegaskan kembali komitmen bersama terhadap demokrasi, kemakmuran ekonomi, dan perdamaian global.Ditambahkan, bahwa hubungan antara AS dan Korea Selatan merupakan salah satu yang sangat penting termasuk dalam kepemimpinan Yoon yang menjadi instrumen penguat untuk memperkokoh kemitraan. Undangan itu juga mengatakan bahwa pertemuan bersama akan memberikan platform yang ideal bagi Yoon untuk berbagi visinya di masa depan. Masa depan aliansi AS-Korea untuk menyoroti kemajuan yang telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir.Presiden Yoon menerima permintaan resmi untuk memberikan pidato kepada Kongres dari Ketua Komite Hubungan Luar Negeri DPR AS Michael McCaul, yang mengunjungi Yoon bersama dengan delapan Perwakilan AS lainnya pada hari Rabu (05/04).