Delegasi Anggota Parlemen Akan Dampingi Kunjungan Resmi Presiden Yoon Ke AS

Photo : YONHAP News

Delegasi anggota partai berkuasa dan oposisi akan mendampingi kunjungan Presiden Yoon Suk Yeol ke Amerika Serikat (AS) pada akhir bulan April ini.Sekretaris Pers Senior Presiden, Kim Eun-hye menyatakan pada hari Kamis (06/04) bahwa para anggota parlemen akan mendampingi Presiden Yoon sebagai delegasi khusus, dan berharap mereka akan menjalankan peran strategis untuk kepentingan negara sambil bertemu dengan para anggota majelis AS.Seorang pejabat Kantor Kepresidenan juga mengatakan bahwa daftar nama delegasi yang akan mendampingi belum dipastikan, namun dikatakan ada para anggota dari partai oposisi. Selain itu, para pengusaha Korea Selatan juga akan turut mendampingi Presiden Yoon.Kunjungan Presiden Korea Selatan ke AS dilaksanakan untuk pertama kali dalam 12 tahun, di tengah situasi pentingnya keamanan ekonomi menghadapi krisis rantai pasokan global. Sehingga rombongan ekonomi kali ini dibentuk dalam skala besar.Sekretaris Kim menyatakan bahwa kantor Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat Kevin Owen McCarthy akan menyampaikan surat undangan resmi ke pemeirntah Korea Selatan dalam waktu dekat.Ditambahkan pula, penerimaan langsung surat udangan untuk berpidato di DPR AS dari Ketua Komite Urusan Luar Negeri di Majelis Rendah AS Michael McCaul terasa luar biasa, karena hingga saat ini udangan tersebut disampaikan secara tidak langsung melalui saluran diplomasi.