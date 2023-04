Korsel dan AS Gelar Pembahasan Tingkat Tinggi Di AS Pada 11-12 April 2023

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) membahas langkah keamanan dan kerja sama terhadap provokasi Korea Utara melalui pembahasan tingkat tinggi.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat (07/04) bahwa otoritas militer Korea Selatan dan AS membuka Dialog pertahanan terpadu Korea-AS (KIDD) di Washington DC AS pada tanggal 11-12 April waktu setempat.Di dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas langkah kerja sama untuk mencegah ancaman misil dan nuklir Korea Utara, kemudian langkah memperkuat "sistem pencegahan yang diperluas" AS, peningkatan kerja sama di bidang teknologi sains pertahanan, angkasa luar dan dunia maya.Selain itu, peningkatan kerja sama keamanan regional termasuk kerja sama antara Korea Selatan, AS dan Jepang, transfer hak kontrol operasi masa perang (OPCON) dengan persyaratan ke Korea Selatan, langkah peningkatan pertahanan baru, juga turut dibahas.Untuk KIDD kali ini, Direktur Senior Urusan Kebijakan Pertahanan di Kementerian Pertahanan Heo Tae-keun, Asisten Wakil Menteri Pertahanan AS untuk urusan keamanan Indo-Pasifik Ely Ratner, Asisten Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Urusan Asia Timur Siddharth Mohandas, dll.KIDD adalah badan konsultasi tingkat tinggi yang dibentuk pada tahun 2011 lalu untuk membahas langkah keamanan yang efektif dan tepat waktu antara Korea Selatan dan AS. KIDD tersebut terdiri dari pertemuan tingkat tinggi, rapat kebijakan keamanan, Deterrence Strategy Committee (DSC), Conditions-based OPCON Trasition Working Group(COTWG), dll. KIDD ke-21 pernah digelar di Seoul pada tanggal 16-17 Agustus tahun lalu.