Album Debut Solo Jisoo Black Pink Terjual 1,17 Juta Kopi di Pekan Pertama

Album debut solo pertama dari Jisoo Black Pink yang dirilis pada tanggal 31 Maret lalu 'ME' terjual 1,17 juta kopi pada pekan pertama. Sehingga mencatatkan rekor terbaru sebagai penyanyi wanita solo di daftar musik Hanteo Chart.YG Entertainment menyatakan pada hari Jumat (07/04) bahwa album 'ME' terjual sebanyak 1.172.051 kopi sejak tanggal 31 Maret hingga 6 April ini.Jumlah penjualan tersebut tertinggi di daftar Hanteo Chart sebagai penyanyi wanita solo K-pop, dan juga rekor kedua setelah jumlah penjualan album resmi kedua Black Pink 'BORN PINK' sebanyak 1,54 juta kopi. YG menyatakan bahwa jumlah penjualan terakhir akan lebih meningkat karena album 'ME' bentuk LP belum dirilis.Lagu andalan "Flower" juga menempati urutan puncak di daftar musik iTunes dari 64 negara di dunia, dan juga menempati urutan ke-6 sebagai penyanyi wanita solo K-pop di platform streaming Spotify.