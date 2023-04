Aktor Lee Jung-jae Berubah Menjadi Jedi Master di Serial Star Wars 'The Acolyte'

Photo : YONHAP News

Aktor Lee Jung-jae berubah menjadi Jedi Master di dalam serial baru Star Wars 'The Acolyte'.Menurut perusahaan manajemen Artist Company pada hari Senin (10/04), Lee Jung-jae dikonfirmasi berperan sebagai Jedi Masater ketika dia hadir di dalam acara 'Star Wars Celebration' yang digelar di London, Inggris pada tanggal 7 April waktu setempat.Pada tahun lalu, Lee telah menyampaikan kabar dimana dia akan tampil sebagai pemeran utama di serial baru Star Wars 'The Acolyte'. Lee menceritakan kepada para fansnya bahwa saat ia memegang Lightsaber untuk pertama kali dalam aksinya di sebuah adegan, rasanya menegangkan. Ditambahkan pula, serial baru itu akan menyajikan kisah yang paling menarik diantara serial Star Wars yang sudah tayang hingga saat ini.Tidak hanya Lee, dalam acara 'Star Wars Celebration', aktor dan para staf 'The Acolyte' lainnya juga turut hadir termasuk Amandla Stenberg.Selanjutnya, serial 'The Acolyte' akan dirilis dan tayang di 'Disney +' pada tahun depan.