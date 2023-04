Jasad Pahlawan Hwang Ki-hwan Dipulangkan Ke Korea Setelah 100 Tahun

Photo : YONHAP News

Jasad pahlawan nasional Korea Hwang Ki-hwan yang merupakan tokoh asli dari karakter Eugene Choi dari drama 'Mister Sunshine' tiba di Korea Selatan pada hari Senin (10/04) untuk pertama kali dalam 100 tahun untuk dimakamkan di Taman Makam Nasional Daejeon.Jasad pahlawan Hwang tiba di Bandara Internasional Incheon pada hari Senin (10/04) pagi, kemudian disambut langsung oleh Ketua Badan Urusan Pejuang dan Veteran Park Min-shik serta keturunan kemerdekaan lainnya.Pahlawan Hwang yang lahir di Suncheon, Pyongan Selatan pada tahun 1886 lalu memasuki Hawaii, Amerika Serikat dengan naik kapal uap pada tahun 1904 ketika dirinya berusia 19 tahun.Ketika belajar di AS ia mengambil bagian dalam Perang Dunia Pertama sebagai warga AS, dan berkegiatan di Eropa setelah berakhirnya perang sambil memperjuangkan kemerdekaan Korea di kantor cabang pemerintah sementara Korea di Paris.Setelah dia kembali ke AS pada tahun 1921 lalu, Hwang terus melakukan aktivitas untuk kemerdekaan Korea dan perlindungan warga Korea di luar negeri.Setelah dia gugur demi negara pada bulan April tahun 1923 di New York AS akibat penyakit jantung, jasadnya ditemukan untuk pertama kali dalam 80 tahun pada tahun 2008 lalu di sebuah taman makam publik New York.Pemerintah Korea Selatan mengupayakan pemulangan jasad Hwang sejak tahun 2013 lalu, namun memerlukan waktu 10 tahun untuk dipulangkannya karena sulit untuk mencari keluarga yang ditinggalkan.Sementara, jasad Hwang Ki-hwan dimakamkan di Taman Makan Nasional Daejoen dan daftar hubungan keluarga juga disuguhkan.Hingga saat ini, Hwang yang tidak memiliki keturuannya berstatus 'tidak terdaftar', namun Badan Urusan Pejuang dan Veteran telah menyelesaikan pendaftaran keluarga dalam kesempatan ini.Jasad Hwang Ki-hwan dimakankan di zona ketujuh khusus pahlawan kemerdekaan di Taman Makan Nasional Daejeon.