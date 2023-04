Korsel dan AS akan Menggelar Rapat Pertahanan Terkait Pencegahan yang Diperpanjang Atas Korut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan menggelar rapat pertahanan reguler untuk membahas peningkatan pencegahan yang ditingkatkan terhadap ancaman Korea Utara yang meningkat di antara masalah keamanan bersama pihak lainnya.Menurut kementerian pertahanan Seoul pada hari Selasa (11/04), Korea-A.S. Dialog Pertahanan Terpadu (KIDD) akan digelar pada hari Selasa dan Rabu di Washington waktu setempat.Dalam pertemuan tersebut, pejabat senior pertahanan kedua negara akan membahas koordinasi kebijakan untuk menangkal serta melawan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.Kedua belah pihak juga akan membahas penguatan kemampuan pencegahan yang diperluas termasuk payung nuklir AS, merevisi Strategi Pencegahan yang Disesuaikan, dan meningkatkan kerja sama keamanan regional baik secara bilateral maupun bersama dengan Jepang.Sementara itu terkait masalah keamanan aliansi secara keseluruhan, seperti memperkuat kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan dan mempromosikan transfer kontrol operasional masa perang berbasis kondisi dari A.S. ke Korea Selatan, juga diharapkan akan tercakup.Diluncurkan pada tahun 2011, KIDD adalah mekanisme dialog pertahanan tingkat tinggi antara kedua negara untuk pembicaraan keamanan yang tepat waktu dan efektif.