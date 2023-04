IMF Pangkas Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Korsel 2023 Menjadi 1,5%

Photo : YONHAP News

Dana Moneter Internasional (IMF) telah memangkas estimasi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun ini menjadi 1,5% dalam prospek terbarunya.Badan tersebut mengumumkan pemotongan Pembaruan Outlook Ekonomi Dunia yang dirilis pada hari Selasa (11/04), turun nol koma dua poin persentase bulan Januari.Proyeksi yang diturunkan itu bahkan lebih rendah dari perkiraan Bank Sentral Korea (BOK) dan Organization for Economic Cooperation and Development sebesar 1,6%.Penurunan tersebut berbeda dengan prospek IMF untuk kelompok 41 ekonomi maju yang mencakup AS, Inggris, dan Italia, yang meningkat nol koma satu poin persentase dari Januari menjadi 1,3%.IMF sedikit menurunkan proyeksi ekonomi global tahun ini sebesar 0,1% menjadi 2,8%. IMF memperkirakan pertumbuhan 1,6% untuk AS tahun ini, kemudian 5,2% untuk China, dan 1,3% untuk Jepang.