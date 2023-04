Debu Kuning dari Tiongkok Akan Tingkatkan Level Debu Halus Menjadi 'Sangat Buruk'

Photo : YONHAP News

Debu halus yang sangat padat dan debu kuning dari Tiongkok telah menyelimuti sebagian besar Korea Selatan, dengan peringatan debu halus yang berlaku untuk sebagian besar wilayah negara.Debu kuning yang berasal dari Tiongkok diperkirakan akan terus masuk ke Korea Selatan pada hari Rabu (12/04), sehingga meningkatkan level debu halus di atas 150 mikrogram per meter kubik menjadi "sangat buruk" di sebagian besar wilayah Korsel.Pada Rabu pagi, tingkat debu halus rata-rata di Seoul mencapai 200 mikrogram per meter kubik, sementara kepadatan melonjak hingga 467 mikrogram per meter kubik di kota barat daya Gwangju.Administrasi Meteorologi Korea mengatakan bahwa negara tersebut diperkirakan juga akan berada di bawah pengaruh debu pada hari Kamis (13/04).Korea Selatan kemungkinan akan melihat cuaca yang cerah pada hari Rabu, dengan suhu tertinggi sore hari diperkirakan berkisar antara 13 hingga 21 derajat Celcius, turun dua hingga lima derajat dari hari sebelumnya.