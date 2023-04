Korsel Memasok Peluru Kendali Ke AS Dalam Bentuk Pinjaman

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dilaporkan akan memasok peluru artileri ke Amerika Serikat (AS) dalam bentuk pinjaman. Karena Washington berniat untuk mengamankan amunisi membantu Ukraina dalam perangnya melawan Rusia.Menurut pemerintah dan industri pertahanan pada Rabu (12/04), Korea Selatan baru-baru ini menandatangani kontrak untuk menyewa peluru 155 milimeter ke AS alih-alih penjualan langsung.Korea Selatan kemungkinan akan meminjamkan AS antara 330 ribu dan 500 ribu peluru yang diperoleh pada tahun 2008 yang awalnya masuk ke Korea Selatan sebagai bagian dari Cadangan Perang AS untuk program Sekutu Korea (WRSA-K) pada tahun 1970-an. Pejabat militer menyampaikan bahwa meskipun peluru sudah tua, namun tidak ada kendala untuk digunakan.Diperkirakan bahwa Seoul dan Washington setuju untuk secara fleksibel menentukan periode pinjaman. Mengingat berbagai opsi untuk pengembalian, termasuk kemungkinan mengirim yang dibuat di AS atau negara ketiga.Langkah terbaru datang setelah Wall Street Journal melaporkan pada November lalu bahwa AS membeli 100 ribu peluru 155 milimeter dari Korea Selatan untuk dikirim ke Ukraina.Kementerian Pertahanan Korea Selatan tetap bersikeras untuk meminjamkan amunisi daripada menjualnya ke AS untuk meminimalkan kemungkinan secara tidak langsung memberikan senjata mematikan ke Ukraina.