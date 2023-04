Survei: 89% Rakyat Korsel Pilih AS Sebagai Mitra No.1 Korsel

Photo : YONHAP News

Sebuah surveri terbaru menunjukkan bahwa 9 dari 10 rakyat Korea Selatan memilih Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang harus diprioritaskan dalam kerja sama dengan Korea Selatan.Federasi Industri Korea (FKI) melakukan jajak pendapat menjelang peringatan 70 tahun aliansi Korea Selatan dan AS yang dilakukan terhadap 1.004 orang dewasa di Korea Selatan antara 4 dan 5 April.Melihat hasil survei yang dirilis pada Minggu (16/04), sebanyak 89% responden memilih AS sebagai mitra kerja sama nomor satu Korea Selatan. China kemudian terpilih oleh 35,2% responden, disusul oleh Jepang dan Uni Eropa.Ketika ditanya mengenai kontribusi aliansi Korea Selatan dan AS berdasarkan sektor, paling banyak responden memilih kontribusinya terhadap keamanan nasional dengan capaian nilai tertinggi 7,3 poin dari 10 poin. Diikuti oleh pertumbuhan ekonomi dengan mencatat 7,2 poin, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 7,0 poin, dan kredit nasional sebanyak 6,8 poin.Selain itu, sebanyak 64,6% responden mengatakan tidak mungkin bagi Korea Selatan menjadi ekonomi besar di dunia seperti saat ini, tanpa adanya aliansi dengan AS. Karena sangat perlu dukungan keamanan dan ekonomi serta akses ke pasar AS dalam kerja sama dengan perusahaan AS.Lebih dari setengah responden mengatakan bahwa persekutuan Korea Selatan dan AS harus semakin diperkuat di masa depan sambil bergerak maju ke tahap baru melalui kerja sama di masyarakat internasional.