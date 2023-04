Korsel, AS, Jepang Gelar Latihan Pertahanan Bersama Melawan Rudal Balistik Korut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang menggelar latihan pertahanan gabungan melawan rudal balistik untuk mencegah dan menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.Angkatan Laut Korea Selatan dan AS serta Pasukan Bela diri Maritim Jepang melaksanakan latihan di lepas perairan Laut Timur pada Senin (17/04), dengan mengerahkan kapal perusak Yulgok Yi Yi Sejong, kapal Aegis milik AL Korea Selatan, kapal perusak kelas Benfold Arleigh Burke milik AL AS, dan kapal perusak kelas Atago milik Jepang.Latihan tersebut berfokus pada peningkatan kemahiran tiga negara dalam pendeteksian dan pelacakan rudal di bawah skenario provokasi rudal balistik Korea Utara.Lebih khusus lagi, pelatihan laut tersebut digelar sebagai bentuk tanggapan dan peringatan setelah Pyongyang meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM) berbahan bakar padat tipe baru “Hwasong-18" pada Kamis (13/04) lalu.Seorang pejabat tinggi AL Korea Selatan mengatakan, latihan gabungan laut tersebut bertujuan untuk mempertajam kemampuan pelaksanaan operasi gabungan yang sejalan dengan ancaman nuklir dan rudal Korea yang semakin meningkat.Ketiga pihak melakukan latihan gabungan laut, setelah sekitar dua minggu sejak latihan anti kapal selam yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 3 April lalu. Latihan pertahanan rudal serupa, merupakan untuk pertama kalinya dalam dua minggu terakhir sejak tanggal 22 Februari lalu.Pihak AL Korea Selatan mengatakan dalam latihan kali ini, ketiga negara akan memperkuat kerja sama keamanan trilateral sembari terus lebih meningkatkan persiapan operasional.