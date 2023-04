KOSPI Lanjutkan Tren Kenaikan Selama 7 Hari Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) yang terus menunjukkan tren kenaikan selama tujuh hari perdagangan berturut-turut, naik pada kisaran 2.580.KOSPI ditutup sesi perdagangan pada hari Senin (17/04) di level 2.575,01. Mengalami kenaikan 4,42 poin, atau 0,17% dari angka penutupan sehari sebelumnya.KOSDAQ yang didominasi perusahaan-perusahaan teknologi juga melanjutkan tren kenaikannya selama tiga hari berturut-turut, ditutup di level 909,5, naik 5,66 poin, atau 0,63%.Para pengamat memperkirakan bahwa KOSPI mengalami lonjakan jangka pendek berkat naiknya harga saham di sektor baterai sekunder, namun ada kemungkinan akan segera memasuki fase koreksinya dalam waktu dekat.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won melemah 12,2 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.311,1 won per dolar AS.