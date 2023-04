Hyundai dan Kia Keluar dari Daftar EV Baru yang Memenuhi Syarat Kredit Pajak IRA AS

Photo : YONHAP News

Kendaraan listrik (EV) yang dibuat oleh Hyundai Motor dan Kia Motors tidak termasuk dalam daftar baru mobil yang memenuhi syarat untuk kredit pajak berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) yang dirilis oleh Departemen Keuangan AS pada hari Senin (17/04).Di bawah undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden AS Joe Biden Agustus lalu itu, konsumen dapat memperoleh kembali hingga 7.500 dolar untuk mobil yang memenuhi syarat melalui dua kredit pajak terpisah. Dimana hanya ada sebanyak 16 kendaraan yang masuk dalam kriteria pada tahun 2023.Untuk menerima kredit 3.750 dolar, setengah dari komponen baterai harus diproduksi atau dibuat di Amerika Utara. Sedangkan EV menggunakan baterai dengan mineral dari Amerika Utara atau negara dengan perjanjian perdagangan bebas dengan AS atau didaur ulang di Amerika Utara, adalah syarat untuk kredit 3.750 dolar lainnya.Sebelumnya, perusahaan mobil dapat memenuhi syarat untuk kredit pajak jika kendaraan listrik mereka dirakit di Amerika Utara. Namun tahun ini persyaratan sumber baterai baru secara signifikan mengurangi jumlah kendaraan yang memenuhi syarat.Dengan melihat perusahaan mobil Korea Selatan yang memproduksi mobilnya di dalam negeri, maka mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit tersebut.Selanjutnya, daftar tersebut didominasi oleh EV AS, termasuk Tesla Model 3 Performance, Chevrolet Bolt, dan Ford F-150 Lightning.