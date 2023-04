China Larang Masuknya Kapal Ke Zona Pelatihan Militer Di Laut Barat

Photo : YONHAP News

Pemerintah China menyatakan bahwa pihaknya melarang masuknya kapal ke zona pelatihan militer di Laut Barat hari Selasa(18/04).China tidak mempublikasikan terkait isi latihan tersebut, namun banyak pihak yang melihat niat China di tengah situasi dimana ketegangan di sekitar Semenanjung Korea cukup tinggi akibat masalah Taiwan dan provokasi Korea Utara.Otoritas maritim Qingdao China menyatakan pada hari Senin (17/04) lalu bahwa pihaknya melakukan latihan militer signifikan di Laut Barat mulai pukul 09.00-12.00 hari Selasa (18/04), dan melarang masuknya kapal ke zona perairan di Laut Barat.Rencana latihan tersebut dipublikasikan satu hari setelah AS mengerahkan kapal perusak di Selat Taiwan pada tanggal 16 April lalu.Pada tanggal 11 April lalu, China mengumumkan pihaknya melakukan latihan perang selama beberapa hari di Laut Barat dengan mengerahkan kapal perusak berbobot sekitar sepuluh ribu ton, kapal Qingdao, dan lainnya.Latihan dengan mengeluarkan tembakan juga pernah dipublikasikan pada bulan lalu ketika latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat dilaksanakan.Gelaran latihan militer yang sering terjadi belakangan ini di Selat Taiwan dan Laut Barat berpotensi meningkatkan ketegangan militer di Semenanjung Korea.Ditafsirkan, pergerakan China serupa membatasi Konferensi Tingkat Tinggi antara Korea Selatan dan AS yang digelar di Washington, AS pada pekan depan.