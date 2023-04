Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan akan sulit jika hanya meminta bantuan kemanusiaan, jika genosida hebat terjadi di Ukraina. Yoon membuat pernyataan tersebut dalam wawancara yang dipublikasikan oleh Reuters pada hari Rabu (19/04).Dirinya menyebut bahwa jika terjadi serangan atau pembantaian sipil berskala besar atau pelanggaran serius terhadap hukum perang, akan sulit jika hanya menuntut bantuan kemanusiaan dan keuangan.Ada yang berspekulasi bahwa Korea Selatan yang sejauh ini bersikeras dengan prinsip dasar untuk menolak pasokan senjata ke Ukraina, berpotensi mengirimkan senjata pemusnah massal dalam situasi tertentu.Meski demikian, seorang pejabat Kantor Kepresidenan Korea Selatan menerangkan bahwa dukungan senjata itu sejauh ini memang masih kemungkinan kecil dilakukan.Selain itu, dalam menanggapi serangan nuklir Korea Utara, presiden Yoon mengungkapkan perlu sistem pencegahan yang diperpanjang yang lebih kuat dibandingkan strategi Amerika Serikat untuk pembagian nuklir NATO, yang menempatkan senjata nuklir AS di sejumlah negara anggota NATO.Selanjutnya dia menyinggung rencana pembagian informasi nuklir antara Korea Selatan dan AS, serta pelaksanaannya bersama. Rincian rencana peningkatan pencegahan yang diperpanjang serupa dijadwalkan akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang akan berlangsung pada 26 April mendatang.Yoon menambahkan dirinya tidak akan menggelar KTT antar Korea secara mendadak untuk kepentingan politik, karena pemerintahan sebelumnya mengguanakan pertemuan puncak antar Korea menjelang pemilu, namun hubungan antar kedua Korea selalu kembali ke titik awal.Mengenai ketegangan di Selat Taiwan yang semakin meningkat di tengah perselisihan antara AS dan China, presiden Yoon menuturkan hal itu disebabkan oleh upaya untuk mengubah status quo dengan kekuatan, dan dunia internasional harus menentang bersama perubahan tersebut.