Pejabat Kemenhan AS: Serangan Nuklir Korut Akan Ditanggapai Nuklir AS

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan pada hari Selasa (18/04) waktu setempat, bahwa setiap serangan nuklir oleh Korea Utara akan dapat ditanggapi dengan pembalasan nuklir oleh AS.Wakil asisten menteri pertahanan AS untuk ruang angkasa dan pertahanan rudal, John Hill membuat pernyataan tersebut selama sidang sub-komite kesiapan Angkatan Bersenjata Kongres AS, ketika ditanya tentang titik di mana AS akan mencegah ancaman nuklir Korea Utara dengan menggunakan senjata nuklirnya, bukanlah dengan pertahanan rudal.Mengutip Tinjauan Pertahanan Rudal AS (MDR) yang dirilis pada Oktober lalu, pejabat itu menyampaikan kemampuan AS untuk memberikan respon kepada Korea Utara termasuk tanggapan dengan senjata nuklir, selalu menjadi bagian dari posisi pencegahan melawan Korea Utara.MDR merujuk pada AS akan melawan ancaman rudal Korea Utara dengan respon pembalasan langsung baik melalui sarana nuklir dan non-nuklir.Hill menegaskan bahwa pembalasan nuklir dan pencegahan strategis juga akan berperan dalam menanggapi serangan senjata nuklir Korea Utara.