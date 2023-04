Presiden Korsel Lakukan Kunjungan Kenegaraan ke AS Pada 24-29 April

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan Presiden Yoon Suk Yeol akan melakuakn kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat (AS) mulai tanggal 24 hingga 29 April mendatang.Direktur Pertama dari Badan Keamanan Nasional Kim Tae-hyo mengumumkan jadwal lawatan Presiden Yoon ke AS di Kantor Kepresidenan Yongsan pada hari Kamis (20/04).Konferensi Tingkat Tinggi Korea Selatan dan AS akan diadakan pada tanggal 26 April waktu setempat.Presiden Yoon akan menghadiri penyambutan resmi, KTT, dan jamuan makan malam untuk tamu negara pada tanggal 26 dan sebelumnya pada tanggal 25 Presiden Yoon bersama Ibu Negara Kim Kun-hee menghadiri acara persahabatan yang digelar oleh Presiden Jeo Biden dan Ibu Negara Jill Biden.Pada 27 April, sehari setelah KTT Korea Selatan dan AS, Presiden berpidato tentang masa lampau, masa kini dan masa depan aliansi Korea Selatan dan AS di Kongres AS.Usai pidato kongres, Presiden Yoon menghadiri makan siang kenegaraan yang diselenggarakan oleh Wakil Presiden Harris dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken kemudian menerima pengarahan langsung dari pimpinan militer AS.Di samping itu, Presiden Korea Selatan akan mengikuti bebeberapa acara untuk memperingati 70 tahun aliansi Korea Selatan dan AS selama berada di AS.Presiden Yoon kemudian akan bergerak ke Boston pada 28 April, untuk bertemu dengan para sarjana di Massachusetts Institute of Technology (MIT) kemudian memberikan pidato tentang kebijakan di Sekolah Kennedy Universitas Harvard.Direktur Kim menerangkan, pidato Presiden Yoon berisi tentang peninjauan kembali terkait kebebasan ekonomi dan proses peluasan kebebasan politik yang dipimpin oleh AS sejak 200 tahun lalu, serta pikirannya tentang dualisme kebebasan di era digital yang sedang dirasakan saat ini.Selanjutnya, Presiden Yoon merupakan tamu negara kedua bagi Pemerintahan Biden dan kunjungan kenegaraan presiden Korea Selatan ke AS dilakukan untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 12 tahun.Kim melanjutkan, kedua pemimpin negara akan merayakan pencapaian aliansi Korea Selatan dan AS yang sudah terjalin selama 70 tahun terakhir dan bertukar pikiran mengenai arah pengembangan aliansi di masa depan.