Kasus Baru COVID-19 Sebanyak 13.596

Photo : YONHAP News

Korea Selatan melaporkan penambahan lebih dari 13 ribu kasus baru COVID-19 seiring dengan kenaikan mingguan yang terus berlanjut. Markas Besar Pusat Pengendalian Penyakit mengatakan pada hari Jumat (21/04) bahwa 13 ribu 596 infeksi baru dilaporkan sepanjang hari Kamis (20/04), termasuk 21 dari luar negeri, sehingga menambah total kasus menjadi lebih dari 31 juta-53-ribu.Penghitungan harian turun sekitar 500 dari hari sebelumnya, tetapi naik sekitar 1.900 dari minggu sebelumnya, dan lebih dari 2.800 dari dua minggu yang lalu. Angka terbaru menandai yang terbesar dalam sepuluh minggu untuk hari Jumat. Jumlah pasien yang sakit kritis di rumah sakit naik enam dari hari sebelumnya menjadi 142. Hari kamis menambahkan tujuh kematian dan meningkatkan jumlah kematian menjadi 34.408. Tingkat kematian keseluruhan mencapai 0,11%.The nation added more than 13-thousand new COVID-19 cases as the on-week rise continues.The Central Disease Control Headquarters said on Friday that 13-thousand-596 infections were reported throughout Thursday, including 21 from overseas, bringing the total caseload to over 31 million-53-thousand.The daily tally dropped by some 500 from a day earlier, but rose by about 19-hundred from a week earlier, and more than 28-hundred from a fortnight ago.The latest figure marks the largest in ten weeks for a Friday.The number of critically ill patients in the hospital rose by six from the previous day to 142.Thursday added seven deaths to raise the death toll to 34-thousand-408. The overall fatality rate stands at zero-point-11 percent.