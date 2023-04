AS Minta Korsel Pastikan Pembuat Chip Lokal Tidak Mengisi Kelangkaan Chip Di China

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah meminta Korea Selatan untuk memastikan bahwa pembuat chip di Korsel tidak mengisi kelangkaan pasokan chip di China, jika Beijing akan memberlakukan larangan penjualan pada pembuat chip memori AS, Micron Technology.Mengutip Financial Times di Inggris pada Minggu (23/04), empat sumber berita yang mendapatkan informasi tentang komunikasi antara Seoul dan Washington menyampaikan, bahwa seruan tersebut dibuat menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Yoon Suk Yeol ke Washington yang berlangsung mulai Senin (24/04).Pemerintahan Biden secara rinci meminta Seoul untuk mendorong Samsung Electronics dan SK Hynix menahan peningkatan penjualan ke China, jika larangan terhadap Micron menimbulkan kelangkahan chip di pasar.Dilaporkan bahwa seruan AS serupa muncul seiring dimulainya peninjauan keamanan terhadap produk Micron yang dijual di China pada bulan ini, yang dianggap AS sebagai pembalasan atas peraturan semikonduktornya terhadap perusahaan China.Bersama dengan Samsung Electronics dan SK Hynix, Micron memegang mayoritas pangsa pasar chip memori global, dengan catatan sekitar 25% dari omset penjualannya sebesar 30,8 miliar dolar AS tahun lalu berasal dari China dan Hong Kong.Menurut Financial Times, Kedutaan Besar Korea Selatan di Washington maupun Samsung belum memberikan respon terkait seruan tersebut. Sementara SK Hynix menuturkan belum menerima permintaan semacam itu dari pemerintah Seoul.