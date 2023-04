Dalam KTT Korsel-AS, Washington Soroti Peningkatan Kerja Sama Korsel, AS dan Jepang

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) tampaknya hampir menyelesaikan persiapannya untuk menyambut kedatangan presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol sebagai tamu negaranya.Bendera nasional Korea Selatan Taegukgi sudah berkibar bersama dengan bendera nasional AS di seputar pusat kota Washington dan Gedung Putih hingga gedung pemerintah AS.Para pengamat melontarkan, bahwa peningkatan kerja sama trilateral antara Korea Selatan, AS dan Jepang merupakan agenda yang paling diprioritaskan oleh Washington dalam pertemuan tingkat tinggi antara presiden Yoon Suk Yeol dan presiden Joe Biden yang menjadi puncaknya dalam kunjungan kenegaraan presiden Yoon ke AS.Ditambahkan bahwa, peningkatan tanggapan terhadap nuklir dan rudal Korea Utara yang diinginkan oleh Korea Selatan pun akan diupayakan untuk mencari solusi dalam kerja sama trilateral tersebut.Adapun, AS berharap Korea Selatan memberikan bantuan dalam memperkuat pengaruh AS di regional, maupun menanggapi China di luar masalah Korea Utara.Di sektor ekonomi pun, Washington mengandalkan Seoul untuk bekerja sama dalam membangun ekosistem perdagangan yang mengecualikan China.Ada yang berspekulasi bahwa AS akan mendengarkan seruan untuk meringankan berbagai kerugian perusahaan-perusahaan semikonduktor Korea Selatan, namun sulit untuk terjadinya perubahan besar.Presiden Biden diperkirakan akan secara resmi mengumumkan pencalonannya kembali untuk Pilpres 2024 pada tanggal 25 April waktu setempat, sehari sebelum diadakannya pertemuan puncak antara Korea Selatan dan AS.Oleh karena itu, hasil pertemuan puncak dengan Korea Selatan juga menjadi sangat penting bagi pemerintahan Biden.