Yoon Berangkat ke AS Untuk Kunjungan Kenegaraan Selama Seminggu

Presiden Yoon Suk Yeol bertolak ke Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (24/04) sore untuk kunjungan kenegaraan pertama dalam 12 tahun terakhir oleh seorang kepala negara Korea Selatan.Kunjungannya selama tujuh hari, menjadikannya sebagai tamu kenegaraan kedua Presiden AS Joe Biden setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron pada bulan Desember lalu. Agenda kunjungan akan berujung pada pertemuan puncak di hari Rabu (26/04) waktu setempat, dimana kedua pemimpin akan berdisukusi untuk memperdalam kerja sama Seoul-Washington seiring dengan perayaan aliansi kedua negara yang ke-70 tahun.Selama pertemuan tersebut, kedua pemimpin diharapkan membahas beberapa isu strategis, seperti kerja sama mengenai Korea Utara, kemudian isu-isu regional dan global, serta undang-undang AS tentang kendaraan listrik dan semikonduktor yang mempengaruhi Korsel juga menjadi salah satu agenda yang mungkin akan dibahas.Pada hari Kamis (27/04), Yoon juga akan menyampaikan pidato selama 30 menit dalam bahasa Inggris di hadapan Kongres AS, yang merupakan pidato pertama dari seorang presiden Korea Selatan sejak mantan Presiden Park Geun-hye pada bulan Mei 2013 lalu.Agenda kunjungan Yoon juga dijadwalkan akan ke Korean War Veterans Memorial, menghadiri sebuah forum di Massachusetts Institute of Technology dan pidato kebijakan di Harvard Kennedy School.Ini akan menjadi pertemuan ketiga Yoon dengan Biden setelah pertemuan pertama di Seoul pada bulan Maret setelah pelantikannya. Pertemuan kedua mereka dilakukan di sela-sela KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Phnom Penh pada bulan November.