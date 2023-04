Presiden Yoon Tiba di Washington Untuk Kunjungan Kenegaraan

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol telah tiba di Washington untuk kunjungan kenegaraan selama seminggu di Amerika Serikat (AS).Pesawat Air Force One yang membawa Yoon dan rombongannya mendarat sekitar pukul 13.10 hari Senin (24/04) waktu setempat, di Pangkalan Udara Andrews di Maryland dekat Washington. Ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama oleh seorang presiden Korea Selatan dalam 12 tahun terakhir sejak kunjungan Lee Mung-bak pada tahun 2011.Presiden Yoon disambut oleh para pejabat senior AS, termasuk Duta Besar AS untuk Korea Selatan Philip Goldberg dan koordinator Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk Indo Pasifik Kurt Campbell.Yoon akan mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden AS Joe Biden pada hari Rabu (26/04) dan menyampaikan pidato di hadapan Kongres AS pada hari Kamis (27/04) waktu setempat.Agenda kunjungan Yoon juga direncanakan akan mengunjungi Korean War Veterans Memorial, kemudian menghadiri forum di Massachusetts Institute of Technology serta memberikan pidato kebijakan di Harvard Kennedy School.Selama perjalanan, Yoon juga akan menghadiri forum dan acara bisnis bersama dengan delegasi bisnis yang beranggotakan 122 orang. Ia akan pulang ke Korea Selatan pada tanggal 29 April mendatang.