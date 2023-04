Netflix Akan Menanamkan Modal 2,5 Miliar Dolar Amerika Untuk Korsel

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol yang mengunjungi Amerika Serikat (AS) bertemu dengan para pengelola perusahaan peyedia layanan streaming AS, Netflix sebagai jadwal pertamanya.Netflix menyatakan bahwa pihaknya akan nemanamkan modal sebesar 2,5 miliar dolar AS atau 3,3 triliun won yang meningkat 2 kali lipat daripada jumlah investasi saat ini untuk konten-K, yang diproduksi oleh Korea Selatan selama 4 tahun ke depan.Netflix memilih drama, film, reality show Korea Selatan sebagai bidang yang mereka investasikan.Presiden Yoon juga berupaya untuk menarik investasi tambahan lain bersama dengan delegasi ekonomi yang beranggotakan 120 orang yang turut serta mendampinginya.Sementara itu, Konferensi Tingkat Tinggi(KTT) antara Presiden Yoon dan Presiden Joe Biden akan digelar pada hari Rabu (26/04) waktu setempat.Agenda utama dalam KTT tersebut adalah peningkatan langkah pencegahan ancaman nuklir Korea Utara, serta kerja sama di bidang rantai pasokan, teknologi tercanggih termasuk baterai, peningkatan investasi dan ekspor akan dibahas.Ada kemungkinan pengaruh akibat dugaan penyadapan AS terhadap Kantor Kepresidenan Korea Selatan serta masalah dukungan ke Ukraina juga akan turut dibahas.Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa Presiden Yoon akan menampilkan cetak biru masa depan aliansi antara Korea Selatan dan AS di pidato di depan Majelis Nasional AS pada hari Kamis (27/04) mendatang.Hal utama dalam kunjungan kenegaraan Presiden Yoon ke AS adalah terkait misi peningkatan kerja sama antara dua negara di bidang keamanan, ekonomi, dll. Namun juga terdapat beban bagi Korea Selatan untuk menangani hubungan dengan China dan Rusia.