Presiden Yoon Berikan Penghargaan Militer Tertinggi Kepada 3 Veteran Perang Korea AS

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol pada hari Selasa (25/04) menganugerahkan tanda jasa militer tertinggi Korea Selatan kepada tiga orang veteran AS yang bertempur dalam Perang Korea.Pada awal jamuan makan siang untuk merayakan ulang tahun ke-70 aliansi bilateral di Washington, Presiden Yoon menganugerahkan Taegeuk Order of Military Merit kepada Purnawirawan Kolonel Angkatan Darat Ralph Puckett dan Purnawirawan Angkatan Laut Kapten Elmer Royce Williams.Dia juga menganugerahkan penghargaan tersebut kepada almarhum Baldomero Lopez, seorang Letnan Satu Korps Marinir yang dianugerahi Medali Kehormatan AS atas tindakannya selama Pendaratan Incheon.Presiden mengatakan bahwa kemakmuran Korea Selatan yang luar biasa berasal dari pengorbanan dan dedikasi banyak anak muda dari AS yang melakukan pengorbanan mulia untuk negara yang tidak pernah mereka kenal dan orang-orang yang tidak pernah mereka temui, hanya dengan dedikasi untuk melindungi kebebasan.Yoon juga mengatakan bahwa jika bukan karena pengorbanan para veteran Perang Korea, Korea Selatan saat ini tidak akan ada. Ia menambahkan bahwa bahkan hingga saat ini, ada sekitar 28 ribu tentara AS bersama Angkatan Bersenjata Korea Selatan untuk mempertahankan kebebasan dan perdamaian di Semenanjung Korea.Bersumpah untuk memenuhi tanggung jawab dan peran negara untuk mempertahankan kebebasan dan perdamaian di dunia, Yoon mengungkapkan antisipasi untuk pengembangan lebih lanjut dari aliansi yang solid antara kedua negara untuk kebebasan melalui kepercayaan.