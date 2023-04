Sebelum KTT, Presiden Biden Menjamu Presiden Yoon

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) pada Rabu (26/04) waktu Korea menjamu presiden Korea Selatan yang tengah melakukan kunjungan kenengaraan.Presiden Yoon Suk Yeol bersama istrinya Kim Keon-hee, dan presiden Joe Biden bersama istrinya Jill Biden telah mengunjungi Monumen Peringatan Veteran Perang Korea di Washington pada Rabu (26/04) .Itu adalah acara tatap muka pertama yang melibatkan kedua pemimpin negara sejak Presiden Yoon memulai kunjungan kenegaraannya selama sepekan pada hari Senin (24/04).Kedua pemimpin meletakkan bunga dan memberi penghormatan pada tugu peringatan, bersama dengan ibu negara Kim Keon-hee dan Jill Biden.Selain upacara penyambutan kenegaraan presiden Yoon yang dijadwalkan malam ini waktu Korea, pasangan presiden Korea Selatan dan AS juga akan mengadakan waktu persahabatan.Pertemuan tingkat tinggi presiden Yoon dan Biden akan dimulai menyusul upacara penyambutan kunjungan kenegaraan.Agenda dalam pertemuan kedua negara akan berfokus pada komitmen daya pencegahan yang diperluas, keamanan ekonomi dan pertukaran sumber daya manusia bilateral.Diantaranya, agenda prioritas untuk mengeluarkan pernyataan yang menjawab pertanyaan mengenai daya penggentar yang diperluas. Pernyataan itu akan mengirimkan komitemen AS yang sangat jelas untuk membela sekutunya melawan ancaman nuklir Korea Utara dengan kapabilitas nuklir negara itu.Terkait dengan komitemen itu, kedua negara tengah menjajaki cara peluncuran dialog tingkat menteri untuk membahas daya penggentar yang diperluas secara rutin.Usai pertemuan tingkat tinggi, dokumen terpisah tentang rencana pencegahan yang diperluas dijadwalkan akan dikeluarkan.Adapun kerja sama keamanan ekonomi diperkirakan akan dibahas secara intensif dalam pertemuan puncak, bersama peningkatan kerja sama rantai pasokan serta kerja sama teknologi canggih, seperti semikonduktor dan baterai.Terlebih lagi dalam hal kerja sama rantai pasokan, pihak Washington telah menyampaikan harapannya agar Seoul akan ikut ambil bagian dalam pembicaraan tentang melawan China di bidang teknologi canggih, termasuk semikonduktor.