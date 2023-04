Perusahaan-Perusahaan AS Komitmen Berinvestasi 5,9 Miliar Dolar Untuk Korsel

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan membeberkan bahwa pada hari kedua kunjungan kenegaraan di Amerika Serikat pada Senin (24/04) waktu setempat, presiden Yoon Suk Yeol berhasil menarik investasi sebesar 5,9 miliar dolar AS.Sekretaris senior kepresidenan urusan perekonomian Choi Sang-mok menyampaikan bahwa pada hari pertama kunjungan Yoon, perusahaan peyedia layanan streaming AS, Netflix mengatakan akan menanamkan modalnya sebesar 2,5 miliar dolar dalam empat tahun kedepan.Pada hari berikutnya, Selasa (25/04), sebanyak 6 perusahaan mutahir di AS sepakat akan menginvestasikan 1,9 miliar dolar dan produsen kaca smartpone, Corning juga berjanji akan menanam modal 1,5 miliar dolar dalam lima tahun kedepan.Agenda pada hari kedua kunjungan presiden Yoon berfokus pada 'Diplomatik ekonomi' untuk mempertajam kerja sama di bidang industri mutahir.Dalam pertemuan dengan sejumlah pebisnis utama AS, dia berkomitmen akan melonggarkan regulasi dan memberikan bantuan signifikan di bidang perpajakan, jika melakukan investasi di Korea Selatan.Sementara itu, presiden Yoon berkunjung ke Pusat Penerbangan Antariksa Goddard NASA untuk melakukan diskusi mengenai kerja sama industri antariksa kedua negara.