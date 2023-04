Pemimpin Negara Korsel dan AS Umumkan 'Deklarasi Washington' Usai KTT Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden Amerika Serikat (AS) menyetujui konsep baru tindakan pencegahan yang ditingkatkan terhadap Korea Utara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada hari Rabu (26/04) waktu AS.Rincian pencegahan yang ditingkatkan itu termuat dalam 'Deklarasi Washington' yang intinya adalah pembentukan Kelompok Konsultatif Nuklir atau Nuclear Consultative Group (NCG) dan tujuannya untuk meningkatkan efektivitas ‘Payung nuklir' yang disediakan oleh AS dengan memperkuat pencegahan yang diperluas terhadap Korea Utara.Dalam jumpa pers bersama usai KTT, Presiden Yoon menyatakan bahwa Korea Selatan dan AS akan memperkuat pencegahan yang diperluas antara kedua negara secara sistematis dan untuk mencapai perdamaian melalui keunggulan kekuatan yang luar biasa, bukan 'Perdamaian palsu' yang mengandalkan niat baik lawannya dalam menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.Menurutnya, tekad tersebut tertuang dalam 'Deklarasi Washington' dan Korea Selatan dan AS sepakat untuk segera mengadakan pembicaraan tingkat tinggi jika ada serangan nuklir dari Korea Utara. Melalui hal itu akan diambil tindakan yang cepat, luar biasa, dan tegas dengan menggunakan semua kekuatan senjata aliansi termasuk senjata nuklir AS.Menurut Presiden Yoon, pembentukan NCG untuk berbagi informasi tentang rencana pengelolaan nuklir dan senjata strategis dan melakukan pembicaraan rutin untuk merancang dan melaksanakan operasi gabungan yang menggabungkan kekuatan senjata konvensional canggih Korea Selatan dan kekuatan nuklir AS.Ia menambahkan, pelatihan simulasi peta untuk mempersiapkan kondisi krisis nuklir akan dikembangkan dan pengerahan aset strategis AS ke Semenanjung Korea akan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.'Deklarasi Washington' menyatakan denuklirisasi yang lengkap di Semenanjung Korea sebagai tujuan bersama dan menentukan kewajiban untuk mematuhi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.Mengenai bidang ekonomi, Presiden Yoon menyebutkan Korea Selatan dan AS sepakat untuk mendiskusikan dan mengatur secara erat agar Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) dan Undang-Undang CHIPS AS memperkuat kerja sama rantai pasokan antara kedua negara di sektor teknologi canggih.Untuk itu, Dewan Keamanan Nasional (NSC) Korea Selatan dan AS membuat 'dialog teknologi inti dan baru generasi berikut, dan mendorong penelitian serta pengembangan bersama hingga pertukaran sumber daya manusia di bidang teknologi canggih seperti semikonduktor, baterai, bioteknologi, dan kuantum.Selain itu menurutnya, Korea Selatan dan AS telah memulai diskusi tentang penerapan Perjanjian Pertahanan Bersama Korea Selatan dan AS pada dunia maya dan luar angkasa sehingga aliansi mereka dapat berkembang ke dunia maya dan luar angkasa.Untuk mendukung pertukaran generasi masa depan, kedua pihak meluncurkan 'Prakarsa Pertukaran Khusus Pemuda Korea Selatan dan AS' dan akan menginvestasikan 60 juta dolar AS untuk pertukaran 2.023 orang pemuda dari bidang sains dan teknik, humaniora dan ilmu sosial.Presiden Yoon juga menjelaskan, Korea Selatan dan AS sepakat untuk melakukan kolaborasi yang lebih erat dalam proses penerapan strategi Indo-Pasifik dan memperdalam kerja sama untuk mengatasi tantangan global serta melanjutkan kerja sama dengan komunitas internasional untuk mendukung Ukraina.Ditambahkan Yoon, Presiden Biden telah menyatakan dukungan kuat terhadap tindakan pemerintah Korea Selatan untuk normalisasi hubungan Korea Selatan dan Jepang termasuk melanjutkan upaya untuk memperkuat kerja sama trilateral.Di samping itu, Presiden Yoon dan Biden membahas rencana untuk mengambil peran kepemimpinan dalam sejumlah isu global seperti tanggapan perubahan iklim, kolaborasi perkembangan internasional, keamanan energi dan pangan, serta lain sebagainya.