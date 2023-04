Jamuan Makan Malam Pemimpin Korsel dan AS Berlangsung di Gedung Putih

Photo : YONHAP News

Jamuan makan malam pemimpin Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah dimulai pada Kamis (27/04) siang waktu Korea Selatan.Acara diplomatik yang terbesar dalam kunjungan kenegaraan itu, diadakan di East Room Gedung Putih pada pukul setengah 10 pagi waktu Korea Selatan.Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Kun-hee disambut hangat oleh Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden, dilanjutkan dengan foto bersama setelah masuk ke dalam gedung.Dalam acara tersebut, Presiden Yoon mengatakan, bahwa dirinya berharap hari ini dikenang sebagai hari bersejarah dalam aliansi Korea Selatan dan AS untuk memperluas akar baru yang dapat melampaui kejayaan selama 70 tahun terakhir.Presiden Yoon mengatakan 'Demi aliansi kuat seperti besi' sambil bersulang.Untuk peserta jamuan makan malam itu, turut disuguhkan pertunjukan para bintang Broadway yang pernah tampil dalam musikal "The Phantom of the Opera".Terutamanya, kehadiran aktris AS Angelina Jolie dan putranya yang berkuliah di Korea Selatan menarik perhatian 200 orang peserta jamuan makan malam.Presiden Yoon Suk Yeol juga akan berpidato di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada Kamis (27/04) malam ini waktu Korea Selatan.Diketahui Presiden Yoon mempresentasikan cetak biru aliansi Korea Selatan untuk masa depan.Pada Jumat (28/04) subuh waktu Korea Selatan, Presiden Yoon akan dilaporkan oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di Kementerian Pertahanan tentang sistem pengawasan strategis militer AS.