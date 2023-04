Pentagon: Kapal Selam Nuklir Kelas Ohio akan Kunjungi Korsel

Photo : YONHAP News

Departemen Pertahanan AS mengatakan, bahwa kapal selam balistik bertenaga nuklir (SSBN) kelas Ohio akan dikerahkan ke Semenanjung Korea sesuai dengan Deklarasi Washington.Juru bicara Pentagon Brigjen Pat Ryder menyampaikan informasi tersebut dalam jumpa pers pada hari Kamis (27/04), saat ditanya jenis kapal selam apa yang akan dikerahkan ke Korea Selatan di bawah deklarasi yang diumumkan setelah KTT antara presiden kedua negara pada hari Rabu (26/04).Pengerahan SSBN kelas Ohio, salah satu dari 14 kapal selam yang dioperasikan oleh Angkatan Laut AS yang membawa 20 rudal balistik dengan jarak tempuh hingga 20 kilometer, menunjukkan komitmen AS untuk mencegah ancaman nuklir yang terus berkembang.Angkatan Laut AS yang membawa hingga 20 rudal balistik dengan jangkauan tujuh ribu kilometer, menyoroti peningkatan komitmen AS untuk memperluas pencegahan terhadap ancaman nuklir Korea Utara yang terus berkembang.Berbicara tentang Kelompok Konsultasi Nuklir yang diusulkan, Ryder mengatakan bahwa kelompok itu akan membahas rencana untuk mempersiapkan kemungkinan nuklir dan pendekatan sekutu terhadap pencegahan yang diperluas, dan menambahkan bahwa ia tidak memiliki sesuatu untuk diumumkan terkait dengan pertemuan perdana.Pembentukan kelompok tersebut diresmikan pada hari Rabu (26/04) setelah KTT Korea Selatan dan Amerika Serikat di Washington sebagai langkah untuk memperkuat pencegahan yang diperluas.