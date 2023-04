Pemkot Seoul Menetapkan Slogan Baru 'Seoul, My Soul'

Photo : YONHAP News

Pemerintah kota Seoul telah memutuskan 'Seoul, my soul' sebagai slogan baru untuk kota Seoul.Pemkot Seoul mengumumkan bahwa dalam jajak pendapat untuk warga kota Seoul, slogan 'Seoul, my soul' berhasil memperoleh suara terbanyak dengan 63,1%, mengalahkan 'Seoul for you' yang mendapatkan 36,9%.Sebelumnya pemerintah kota Seoul telah melakukan survei preferensi warga terkait pengembangan merek baru pada Desember tahun lalu hingga bulan Maret lalu.Dalam survei preferensi tahap pertama yang diikuti oleh lebih dari 390.000 orang tersebut, 'Seoul, my soul' menjadi yang paling diminati dengan 37,3%, diikuti oleh 'Seoul for you' dengan 34,9%.Dengan demikian Seoul telah menetapkan 'Seoul, my soul' sebagai slogan resminya dan berencana untuk mengumumkan identitas brand baru termasuk desain logo.Untuk memperkenalkan slogan baru mereka yang sudah ditetapkan, pemerintah kota Seoul akan memperkenalkan ke publik slogan 'Seoul, my soul' di acara pertunjukan cahaya drone 'Festival cahaya Sungai Han-gang' yang akan diadakan pada tanggal 29 April besok.