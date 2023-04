Presiden Yoon Desak Korut Untuk Mengambil Keputusan Terkait Denuklirisasi

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol mendesak Korea Utara agar segera menyadari bahwa tidak mendapatkan apapun melalui nuklir, dan mengambil keputusan denuklirisasi demi perdamaian dan kemakmuran bersama di Semenanjung Korea.Ketika Presiden Yoon mengunjungi Kementerian Pertahanan AS di Washington DC, Amerika Serikat pada hari Kamis (27/04) waktu setempat, dia mengatakan bahwa apabila Korea Utara terus mencoba menggunakan senjata nuklir, mereka akan mendapatkan tindakan yang tegas dan kuat dari aliansi Korea Selatan dan AS termasuk nuklir AS.Ditambahkan pula, Korea Selatan dan AS menyepakati untuk memperkuat langkah pencegahan strategis yang diperpanjang antara Korea Selatan dan AS, guna menghadapi anacaman nuklir dan misil Korea Utara secara lebih efektif dan kuat.Ditambahkan pula, saat ini ketertiban dunia menghadapi tantangan yang signifikan karena konflik antara demokratisme dan otokratisme semakin sengit, serta kondisi keamanan di Asia Timur yang saat ini butuh perhatian serius.Yoon mengatakan, bahwa Korea Utara akan menekan keras Korea Selatan dan AS melalui berbagai provokasi untuk memecahkan aliansi dua negara. Namun Korea Selatan akan mengambil langkah tegas berdasarkan kesiapsiagaan postur Korea Selatan dan AS.Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan, bahwa tekad AS untuk melindungi Korea Selatan tetaplah kuat termasuk janji terhadap pencegahan strategis yang diperpanjang dari AS.Setelah bertemu dengan Menteri Austin, Presiden Yoon menerima laporan dari pejabat tinggi pasukan AS mengenai sistem pemantauan strategis dan manajemen krisis di Pusat Komando Militer Nasional (NMCC) AS untuk pertama kali sebagai Presiden Korea Selatan.