Majelis Tinggi AS Mengadopsi Resolusi Sambutan Presiden Yoon Ke AS

Photo : YONHAP News

Majelis Tinggi Amerika Serikat (AS) mengadopsi resolusi untuk menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Yoon Suk Yeol, untuk memperingati genap 70 tahun aliansi antara Korea Selatan dan AS pada hari Rabu (26/04) waktu setempat.Kedutaan Besar Korea Selatan untuk AS menyatakan pada hari Kamis (27/04) waktu setempat, bahwa Komisi Diplomasi Majelis Tinggi AS mengusulkan resolusi pada hari Selasa (25/04) lalu, dan berhasil meloloskan resolusi secara cepat dengan suara yang bulat.Ditambahkan pula, dengan mengadopsi resolusi secara cepat oleh Majelis Tinggi AS, menunjukkan tekad yang kuat parlemen AS terhadap aliansi antara Korea Selatan dan AS termasuk ekspektasi terhadap pidato Presiden Yoon Suk Yeol di depan majelis AS.Menurut resolusi, AS menyambut hangat kunjungan kenegaraan Presiden Yoon ke AS, serta mengajak pihak-pihak terkait lainnya untuk menggunakan kesempatan ini agar meningkatkan keamanan, pertukaran ekonomi dan tenaga kerja.Ditambahkan pula, aliansi antara Korea Selatan dan AS merupakan unsur penting dalam perdamaian wilayah Indo-Pasifik termasuk keamanan dan kemamukran di Semenanjung Korea.Resolusi juga menegaskan janji AS terhadap langkah pencegahan strategis yang diperpanjang dari AS, untuk melindungi Korea Selatan. Serta meminta kerja sama yang erat untuk denuklirisasi Korea Utara dan mengakui kehadiran Korea Sealtan dalam Quad. Yaitu sebuah forum regional yang dibuat oleh AS bersama Australia, Jepang, dan India untuk menahan perkembangan pengaruh dan ambisi China.Quad dinilai membatasi China, sehingga menimbulkan kontroversi di dalam negeri Korea Selatan mengenai kehadiran Korea Selatan.Komisi Diplomasi Majelis Rendah AS juga mengusulkan resolusi yang berisi hal yang sama terkait tersebut.