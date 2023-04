Presiden Yoon Menyelesaikan Jadwal Kunjungan Kenegaraan Di Washington

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol yang mengunjungi Amerika Serikat (AS) menuju ke Boston setelah menyelesaikan jadwal di Washington D.C selama 4 hari 3 malam.Pesawat Angkatan Udara Korea Selatan yang mengangkut Presiden Yoon dan delegasi yang mendampinginya, menuju ke Boston pada pukul 20.45 malam hari Kamis (27/04) waktu AS.Di Boston, Presiden Yoon mengadakan dialog dengan para sarjana di sektor bioteknologi digital di Institut Teknologi Massachusetts (MIT), serta meja bundar klaster Korea Selatan-AS, yang dilanjutkan dengan pidato di Universitas Harvard.Khususnya, di dalam pidato Universitas Harvard, Presiden Yoon menyatakan pandangannya mengenai langkah manajemen terhadap tantangan yang mengancam kebebasan, serta memberikan jawaban kepada para mahasiswa setelah diskusi dengan profesor Joseph Nye, Jr. Seorang ilmuwan politik terkenal yang pernah menjabat sebagai Asisten Wakil Menteri Luar Negeri AS.Setelah menyelesaikan jadwal di Boston, Presiden Yoon kembali ke Korea Selatan.Sebelumnya, Presiden Yoon mengadopsi 'Deklarasi Washington' yang berisi peningkatan langkah pencegahan yang diperpanjang antara Korea Selatan dan AS, setelah mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi dengan Presiden Joe Biden.Deklarasi Washington berisi bahwa Korea Selatan dan AS membentuk 'Badan Konsultasi Nuklir' untuk berbagi informasi terkait nuklir, membahas rancangan bersama dan langkah praktis secara reguler, serta meningkatkan penempatan aset strategis seperti kapal selam berbahan nuklir di Semenanjung Korea, dan lain sebagainya.Selain itu, Presiden Yoon berpidato di depan Majelis Tinggi dan Rendah AS untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, serta menerima janji dari pengelola perusahaan AS, Netflix terhadap investasi untuk konten Korea Selatan.