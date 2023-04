AS: Deklarasi Washington Tidak Mengandung Pembagian Nuklir

Photo : YONHAP News

Sehubungan dengan Deklarasi Washington yang disepakati oleh Presiden Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS), seorang pejabat tinggi Gedung Putih AS menyatakan bahwa hal itu bukanlah pembagian nuklir.Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania di Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih AS, Edgard Kagan mengatakan di dalam pengarahan ringkas dengan wartawan khusus Korea Selatan di Kementerian Luar Negeri AS pada hari Kamis (27/04) waktu setempat, bahwa Deklarasi Washington tidak mengandung pembagian nuklir dengan Korea Selatan.Menurutnya, Korea Selatan dan AS mengadakan pembahasan secara luas, namun ketika AS menyebutkan 'Pembagian nuklir', hal itu memiliki makna yang berbeda.Bagi pernyataan AS, pembagian nuklir berhubungan dengan pengontrolan senjata nuklir, namun Deklarasi Washington tidak mengandung isi tersebut.Ditambahkan pula, dia tidak dapat menggambarkan bagaimana Kantor Kepresidenan Korea Selatan menafsirkan makna pembagian nuklir, namun maknanya berbeda dengan AS.Sebelumnya, Wakil Direktur Pertama Kantor Keamanan Nasinoal Kim Tae-hyo mengatakan, sehubungan dengan 'Deklarasi Washington' bahwa masyarakat Korea Selatan merasa mereka berbagi senjata nuklir dengan AS.