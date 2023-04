Ketua Majelis Rendah AS: Korsel Dan AS Harus Selalu Berdampingan

Photo : YONHAP News

Ketua Majelis Rendah Amerika Serikat, Kevin Owen McCarthy yang mengundang Presiden Yoon Suk Yeol dalam pindato di depan Majelis Nasional AS bertemu dengan Presiden Yoon, dan menekankan bahwa pidato Presiden Yoon lebih memperkuat aliansi antara Korea Selatan dan AS.Di dalam pidato bersama Majelis Tinggi dan Rendah AS, majelis AS memberikan tepuk tangan berdiri terhadap Presiden Yoon yang mengatakan majelis AS selalu berdampingan dengan Korea Selatan.Para anggota majelis AS menampilkan foto penampilan Presiden Yoon yang berpidato di dalam Layanan Jejaring Sosial (SNS).Setelah berpidato, Wakil Presiden Kamala Harris mengundang Presiden Yoon dan mengadakan sajian makan siang di Kementerian Luar Negeri AS.Media AS juga menaruh banyak perhatian pada kunjungan kenegaraan Presiden Korea Selatan.