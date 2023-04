Pemerintah Korsel Mengadakan Nota Kesepahaman Dengan Yayasan Smithsonian

Photo : YONHAP News

Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata menyatakan pada hari Jumat (28/04), bahwa pihaknya mengadakan nota kesepahaman (MoU) dengan Yayasan Smithsonian Amerika Serikat, untuk meningkatkan kerja sama dan pertukaran antara lembaga budaya dua negara di Museum Nasional untuk Kesenian Asia (NAMM) di Washington D.C, AS.Acara penandatanganan MoU tersebut menghadirkan ibu negara Kim Keon-hee, Wakil Sekretaris Jenderal Yayasan Smithsonian Meroe Park, dan pihak terkait lainnya.Penandatanganan MoU antara lembaga pemerintah Korea Selatan dan AS yang menangani lembaga kesenian dan budaya merupakan kali pertama.Kementerian tersebut menjelaskan bahwa 23 unit museum nasional, galeri, dan lainnya di bawah Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan. Serta 21 lembaga kesenian dan budaya di bawah Yayasan Smithsonian menyediakan landasan kerja sama bidang budaya.Dua pihak akan bekerja sama untuk penelitian, pertukaran tenaga kerja profesional, penelitian bersama di bidang kesenian, sejarah, dan budaya. Termasuk penggelaran acara pameran, penyelenggaraan bersama program terkait sejarah, budaya, dan lain-lain.Menteri Park mengatakan, bahwa penandatanganan MoU dengan Yayasan Smithsonian merupakan momentum yang luar biasa untuk meningkatkan aliansi antara Korea Selatan dan AS yang bersejarah selama 70 tahun ke bidang seni budaya.Ditambahkan pula, pihaknya akan menyediakan berbagai program untuk generasi masa depan, serta melakukan proyek kerja sama dan penelitian di berbagai bidang.Untuk itu, kedua pihak akan mencari langkah kerja sama secara aktif dengan diawali rapat praktis pada bulan Juni mendatang.Yayasan Smithsonian yang didirikan pada tahun 1864 lalu, memiliki 150 juta unit benda pameran, serta museum yang dikelolanya dikunjungi oleh 30 juta orang per tahun.