Presiden Yoon Telah Pulang Dari Lawatan Ke AS Pekan Lalu

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol telah pulang kembali ke Korea Selatan pada hari Minggu (30/04) dari kunjungan kenegaraan selama enam hari ke Amerika Serikat (AS).Selama lawatannya ke AS yang dimulai pada Senin (24/04) lalu, presiden Yoon mengadakan pertemuan puncak dengan presiden Joe Biden di Washington, menyampaikan pidato di hadapan Kongres AS serta mengunjungi departemen pertahanan AS.Selanjutnya, dalam pidato di Universitas Harvard, Yoon mengungkapkan niatnya untuk meningkatkan hubungan negara dengan Jepang.Dalam kunjungan untuk merayakan peringatan 70 tahun hubungan sekutu Korea Selatan dan AS, Yoon menyoroti penguatan strategi pencegahan yang diperluas dan memversifikasi kerja sama antara kedua negara melalui aliansi teknologi canggih.Setelah presiden Yoon pulang, presiden Biden kembali menekankan aliansi Seoul dan Washington melalui akun Twitternya. Sementara presiden Yoon juga melontarkan komentar balasan, dengan mengatakan ini merupakan warisan berharga yang semestinya diwariskan sepenuhnya kepada generasi mendatang.Sementara itu, Kantor Kepresidenan Korea Selatan memuji pencapaian lawatan presiden Yoon ke AS, sebagaimana keduanya membuat Deklarasi Washington yang mendorong penguatan daya eksekutif untuk rencana pencegahan yang diperluas dan memperdalam kerja sama keamanan ekonomi yang terkait langsung dengan ekonomi nasional.Dalam rangka mewujudkan kinerja kunjungan tersebut, pemerintah Seoul akan membahas langkah-langkah lebih lanjut yang dipimpin oleh Menteri urusan Perekonomian, termasuk pembicaraan penguatan rantai pasokan.Partai berkuasa, Partai Demokrat Korea mengevaluasi bahwa dalam Deklarasi Washington, kedua negara berbagi visi masa depan aliansi bilateral, dan meminta Majelis Nasional Korea Selatan pun berupaya untuk membuat langkah lanjutan demi kepentingan nasional.Namun partai oposisi utama, Partai Demokrat Korea mepertanyakan efektivitas dari "Deklarasi Washington". Mereka menilai bahwa itu adalah 'Diplomasi kosong', dengan mengatakan bahwa pencapaian terkait ekonomi pun dibesar-besarkan.Presiden Yoon rencananya akan memperjelas hasil perjalanan ke AS pekan lalu dalam pertemuan kabinet yang akan berlangsung pada hari Selasa (02/05) besok.