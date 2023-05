Media Korut Kritik 'Deklarasi Washington'

Photo : KBS News

Korea Utara terus mengeluarkan kritik atas Deklarasi Washington yang mengandung langkah pencegahan yang diperpanjang dari Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA) dan harian Rodong Shinmun melaporkan pada hari Selasa (02/05) bahwa dunia internasional meninggikan suara kritik atas Deklarasi Washington sambil menyampaikan laporan media China dan Rusia yang mengkritik Deklarasi Washington.Menurut media Korea Utara yang mengutip pernyataan seorang pakar China, apabila AS menempatkan senjata nuklir atau kapal selam nuklir dari AS di Semenanjung Korea, hal itu berpotensi menimbulkan krisis nuklir dan segala tanggung jawab terkait hal itu akan ditanggung oleh Washiongton dan Seoul.Ditambahkan pula, apabila AS mengerahkan senjata nuklir ke Semenanjung Korea, hal itu justru dapat meningkatkan pengembangan senjata nuklir di Semenanjung Korea dan memperburuk hubungan antara China dan AS.Selain itu, media Korea Utara juga menampilkan berita dari China dan Rusia yang mengandung kritik terhadap Deklarasi Washington.Media Korea Utara terus mengeluarkan berita bahwa dunia internasional menyatakan keprihatinan mendalam atas efek negatif dari Deklarasi Washington dan deklarasi bersama antara Korea Selatan dan AS.