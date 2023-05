AS Ambil Langkah Yang Cermat Atas Ancaman Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah penguatan sebagai upaya pencegahan yang diperpanjang dalam menghadapi provokasi Korea Utara.Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Vedant Patel menyampaikan pernyataan Presiden Joe Biden yang mengatakan bahwa, perlunya langkah yang cermat untuk meningkatkan upaya pencegahan yang diperpanjang. Dimana hal itu dijelaskan secara lebih konkret di dalam Deklarasi Washington.Ditambahkan pula, Presiden Korea Selatan dan AS terus berupaya untuk membuka dialog dengan Korea Utara di bawah tujuan bersama untuk denuklirisasi Semenanjung Korea.Sehubungan dengan protes dari China, Wakil Jubir Patel meminta pemahaman mendalam atas aliansi antara Korea Selatan dan AS.Dengan kata lain, Konferensi Tingkat Tinggi antara Korea Selatan dan AS yang digelar dengan kunjungan kenegaraan Presiden Yoon, merupakan ajang peringatan genap 70 tahun perjalinan hubungan kedua negara yang bersejarah. Sehingga China tidak perlu menyatakan sentimen yang berlebihan.Kementerian Luar Negeri AS tidak mengeluarkan pernyataan terpisah atas protes China terkait Deklarasi Washington, meskipun China telah menerima informasi mengenai isinya lebih dulu dari AS.